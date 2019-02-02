Посольство РФ призвало США и ЕС заставить Киев освободить Вышинского

Также дипломаты призвали расследовать ряд преступлений на Украине, включая убийства журналистов.

Посольство России в Вашингтоне обратилось к США и Евросоюзу с призывом заставить украинские власти освободить арестованного главу РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Сообщение опубликовано в "Твиттере" дипмиссии.

— Пора США и ЕС заставить киевский режим освободить журналиста Кирилла Вышинского, расследовать гибель Валерия Иванова от пыток на Украине, наказать виновных в сожжении людей в Доме профсоюзов (Одесса, 2014 год) и убийстве журналистов на Украине, — подчеркнули в посольстве.

Призыв стал ответом на слова спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера о дополнительных мерах, которые "должны предпринять США, если Россия не вернёт украинских моряков и продолжит заявлять о контроле над Керченским проливом". Американский дипломат также напомнил, что в феврале Вашингтон намерен пересмотреть санкции в отношении Москвы, введённые из-за Крыма.

Крым – наш.

Украинских моряков ждет справедливый суд.

Пора США+ЕС заставить киевский режим освободить журналиста К.Вышинского, расследовать гибель В.Иванова от пыток на , наказать виновных в сожжении людей в доме профсоюзов (Одесса, 2014 г.) и убийстве журналистов на Украине. pic.twitter.com/8qTEzyZKmM — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) 2 февраля 2019 г.

— Крым — наш. Украинских моряков ждёт справедливый суд, — ответили на заявления Госдепа в российской дипмиссии.

Напомним, главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. СБУ предъявила журналисту обвинения в госизмене, а позже — и в незаконном обороте оружия. В дальнейшем он был задержан, и срок его ареста постоянно продлевался. В последний раз суд оставил журналиста под стражей до 16 февраля.