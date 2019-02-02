Эстония вновь захотела компенсации за ущерб от "советской оккупации"

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Эстония вновь захотела компенсации за ущерб от "советской оккупации"

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Фото: © Flickr/Alexis

В Кремле неоднократно подчёркивали, что не приемлют подобных утверждений стран Прибалтики.

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу вновь заговорил о том, что Москва якобы должна выплатить Таллину компенсацию за нанесённый ущерб от так называемой "советской оккупации".

— СССР оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир. Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причинённый ею ущерб, — сказал Рейнсалу в интервью журналу Eesti Paevaleht.

Разговоры о том, что Эстония, Латвия и Литва намерены потребовать от России денег за "советскую оккупацию", ведутся не первый год. Ранее в Таллине даже была создана специальная комиссия, которая оценила якобы нанесённый стране ущерб в более чем 90 миллиардов рублей. В Кремле неоднократно подчёркивали, что не приемлют утверждений о "советской оккупации" стран Прибалтики.

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