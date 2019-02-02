В Москве мужчина упал с эскалатора в торговом центре

В Москве в торговом центре "Авиапарк" молодой мужчина упал с высоты, предположительно, второго этажа. Как рассказал Лайфу очевидец произошедшего, это случилось у эскалатора.

По предварительным данным, мужчина нетрезв. У него могут быть перелом руки, травмы головы. Примерно через семь минут после падения к месту ЧП пришёл местный медик. Была вызвана бригада скорой помощи.

Ранее Лайф рассказывал, как солдат чудом спас младенца на ходунках, упавшего с эскалатора.