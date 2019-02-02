Сборная России стала 12-кратным чемпионом мира по хоккею с мячом

Сборная России по хоккею с мячом заняла первое место на чемпионате мира в шведском Венерсборге. Это уже 12-я победа команды на этих соревнованиях.
В финальном матче россияне встретились со сборной Швеции. Хозяева чемпионата выиграли первый тайм со счётом 3:1.
Во втором они лидировали со счётом 5:4 до предпоследней минуты, на которой Юрий Викулин сравнял счёт. А в дополнительное время исход игры решил гол Алмаза Миргазова — уже третий за время этой встречи.
Таким образом, теперь у российской сборной на счету столько же золотых медалей чемпионата, сколько у шведской.
В следующий раз соревнования пройдут в 2020 году в Иркутске.
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