"Вырвали победу". Голодец оценила золото России на ЧМ по хоккею с мячом

Отечественная команда выиграла соревнования, несмотря на то что соперники лидировали большую часть времени матча.

Вице-премьер России Ольга Голодец похвалила российских спортсменов за характер, проявленный на чемпионате мира по хоккею с мячом, пишет ТАСС.

— Самое главное — это наша победа, которая далась с трудом. Ребята собрались и в дополнительное время на характере вырвали победу, — сказала она.

Голодец добавила, что матч оказался по-настоящему волнующим и её "переполняли эмоции".

Как ранее писал Лайф, россияне выиграли чемпионат мира по хоккею с мячом в Венерсборге. Они победили команду Швеции со счётом 6:5.

Стоит отметить, что соперники вели в счёте почти всё время встречи. На предпоследней минуте российская сборная сравняла счёт, а победный гол забила в дополнительное время.