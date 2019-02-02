В РПЦ рассказали о своём опыте борьбы с коррупцией

Митрополит Иларион отметил, что внутри Церкви есть управление, которое занимается выявлением разного рода правонарушений.

В Русской православной церкви есть эффективные механизмы борьбы с коррупцией, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

По его словам, внутри Церкви существует управление делами Московской патриархии, которое выявляет разного рода правонарушения, в том числе случаи коррупции.

— Есть достаточно эффективные механизмы не только борьбы с коррупцией, но и предотвращения коррупционных схем, — сказал митрополит Иларион.

В пример священнослужитель привёл одного архиерея, который столкнулся с тем, что настоятели приходов приносили ему по привычке деньги в конвертах, потому что так было положено "при его предшественнике". Тогда архиерей собрал духовенство и сказал, что деньги никто больше носить не будет.

Как ранее писал Лайф, патриарх Кирилл призвал священнослужителей проповедовать более доступным языком.