На Урале кондуктор высадил больную девочку в мороз из-за надорванной купюры

В Магнитогорске обсуждают поступок сотрудника трамвайного депо. Кондуктор высадил девочку, притом заболевшую, хотя она собиралась заплатить за проезд. Об этом сообщили её родители в соцсети "ВКонтакте".
По словам отца 13-летней девочки, во время занятий в школе она почувствовала, что заболела. Мать попросила дочь отпустить её с последнего урока. Школьница отправилась домой одна и села в трамвай № 35.
Там девочка протянула кондуктору 50-рублёвую банкноту, однако тот заявил, что купюра повреждена и "такую в кассе не принимают". После этого кондуктор высадил подростка на ближайшей остановке.
По словам отца, ему пришлось отпроситься с работы и срочно ехать к дочери. После этого он вместе с супругой написал жалобу директору депо.
— А как бы вы поступили в такой ситуации? Понятное дело, морду разбить ему, но его данных в депо не дали, а на трамваях кататься и его искать мне некогда, — написал автор публикации.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени