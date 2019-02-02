На Урале кондуктор высадил больную девочку в мороз из-за надорванной купюры

Школьница стояла на улице, пока к ней на помощь мчался разгневанный отец. В тот же день он написал жалобу в депо.

В Магнитогорске обсуждают поступок сотрудника трамвайного депо. Кондуктор высадил девочку, притом заболевшую, хотя она собиралась заплатить за проезд. Об этом сообщили её родители в соцсети "ВКонтакте".

По словам отца 13-летней девочки, во время занятий в школе она почувствовала, что заболела. Мать попросила дочь отпустить её с последнего урока. Школьница отправилась домой одна и села в трамвай № 35.

Там девочка протянула кондуктору 50-рублёвую банкноту, однако тот заявил, что купюра повреждена и "такую в кассе не принимают". После этого кондуктор высадил подростка на ближайшей остановке.

По словам отца, ему пришлось отпроситься с работы и срочно ехать к дочери. После этого он вместе с супругой написал жалобу директору депо.

— А как бы вы поступили в такой ситуации? Понятное дело, морду разбить ему, но его данных в депо не дали, а на трамваях кататься и его искать мне некогда, — написал автор публикации.