ВМС США пополнила ударная атомная подлодка класса "Вирджиния"

В конструкцию подлодки вошли новейшие технологии и инновации, которые повышают огневую мощь, манёвренность и скрытность.

В боевой состав ВМС США принята атомная подлодка класса "Вирджиния" — "Южная Дакота", которая оснащена крылатыми ракетами среднего радиуса действия. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Южная Дакота" стала 17-й подводной лодкой класса "Вирджиния" и седьмой из восьми подлодок этого типа в модификации Block III. Она отличается тем, что имеет не 12 (как Block I и Block II), а две ракетные шахты.

В конструкцию подлодки вошли новейшие технологии и инновации, которые повышают огневую мощь, манёвренность и скрытность. Стоимость её оценивается в 2,7 миллиарда долларов. Всего в Гротоне — центре производства подлодок — планируется построить 48 субмарин такого класса, причём 33 — до 2020 года.