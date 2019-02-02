В Москве бармен убил засидевшегося гостя — видео

В Москве бармен во время драки убил гостя на открытии паба. Видео с потасовкой опубликовал телеграм-канал Mash.
Отмечается, что гость мероприятия 28-летний Руслан К. перебрал с алкоголем и зашёл за барную стойку, когда вечеринка уже кончилась. Бармен Иван Ш. попросил его выйти в зал, после чего попытался проводить посетителя к двери.
Между двумя мужчинами началась драка, в результате которой Руслан скончался. Иван пытался привести его в чувства, но никакие усилия не дали результатов.
Ранее Лайф рассказывал о приезжей официантке, которая сломала руку посетительнице кафе в Москве.
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