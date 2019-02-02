Помпео заверил Россию, что США готовы обсуждать контроль над вооружениями

Соединённые Штаты Америки готовы вести переговоры с Россией в сфере контроля над вооружениями. Однако, как заявил госсекретарь США Майк Помпео, только на основе ответственного подхода к выполнению взаимных обязательств.

— Соединённые Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который повышает безопасность США, союзников и партнёров, поддаётся проверке и исполнению и включает партнёров, которые ответственно выполняют свои обязательства, — заявил он.

США сегодня официально нотой Государственного департамента уведомили РФ о приостановке своего участия в Договоре о РСМД от 1987 года, а также о запуске процесса выхода из этого соглашения.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Москва отвечает зеркально и приостанавливает своё участие. Также глава государства дал поручение больше не озвучивать инициативу по проведению переговоров по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что американские власти нанесли очередной сокрушительный удар по системе контроля над вооружениями. В ведомстве также подчёркивали, что Россия делала всё для того, чтобы сохранить договор.