"Они хотят выборы?" Мадуро предложил досрочно переизбрать парламент Венесуэлы

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"Они хотят выборы?" Мадуро предложил досрочно переизбрать парламент Венесуэлы

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Фото: © РИА "Новости"/Сергей Гунеев

Так президент южноамериканской страны ответил на призывы оппозиции, которую возглавляет председатель Национальной ассамблеи.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил досрочно переизбрать состав Национальной ассамблеи страны. Его выступление в Каракасе транслировали в "Твиттере".

— Они хотят выборы? Мы проведём парламентские выборы, — заявил глава государства.

Как ранее писал Лайф, оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо в конце января заявил, что досрочные выборы в стране должны пройти не позднее чем через шесть-девять месяцев.

Сразу несколько стран Европы (в том числе Испания, Франция, Британия и Германия) заявили 26 января, что признают Гуайдо временным главой государства, если о выборах не будет объявлено в течение восьми дней.

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