"Они хотят выборы?" Мадуро предложил досрочно переизбрать парламент Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил досрочно переизбрать состав Национальной ассамблеи страны. Его выступление в Каракасе транслировали в "Твиттере".
— Они хотят выборы? Мы проведём парламентские выборы, — заявил глава государства.
Как ранее писал Лайф, оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо в конце января заявил, что досрочные выборы в стране должны пройти не позднее чем через шесть-девять месяцев.
Сразу несколько стран Европы (в том числе Испания, Франция, Британия и Германия) заявили 26 января, что признают Гуайдо временным главой государства, если о выборах не будет объявлено в течение восьми дней.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени