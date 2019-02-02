"Они хотят выборы?" Мадуро предложил досрочно переизбрать парламент Венесуэлы

Так президент южноамериканской страны ответил на призывы оппозиции, которую возглавляет председатель Национальной ассамблеи.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил досрочно переизбрать состав Национальной ассамблеи страны. Его выступление в Каракасе транслировали в "Твиттере".

— Они хотят выборы? Мы проведём парламентские выборы, — заявил глава государства.

Как ранее писал Лайф, оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо в конце января заявил, что досрочные выборы в стране должны пройти не позднее чем через шесть-девять месяцев.

Сразу несколько стран Европы (в том числе Испания, Франция, Британия и Германия) заявили 26 января, что признают Гуайдо временным главой государства, если о выборах не будет объявлено в течение восьми дней.