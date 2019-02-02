Мадуро назвал себя единственным президентом Венесуэлы

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Мадуро назвал себя единственным президентом Венесуэлы

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Николас Мадуро. Фото: © Facebook/ Nicolás Maduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления на митинге своих сторонников в Каракасе назвал себя единственным конституционным президентом.

— Есть только один конституционный президент, выбранный народом на свободных выборах. И этот президент — рабочий парень Николас Мадуро Морос. Я — президент всей Венесуэлы, — отметил он.

С 21 января в Венесуэле продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Россия поддерживает действующего лидера, а многие страны Запада — самозванца.

Сегодня в Венесуэле проходит сразу несколько митингов как в поддержку, так и против Мадуро.

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