Мадуро назвал себя единственным президентом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления на митинге своих сторонников в Каракасе назвал себя единственным конституционным президентом.

— Есть только один конституционный президент, выбранный народом на свободных выборах. И этот президент — рабочий парень Николас Мадуро Морос. Я — президент всей Венесуэлы, — отметил он.

С 21 января в Венесуэле продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Россия поддерживает действующего лидера, а многие страны Запада — самозванца.

Сегодня в Венесуэле проходит сразу несколько митингов как в поддержку, так и против Мадуро.