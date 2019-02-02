В поликлинике в Кургане провалился пол — видео

Пока в разрушенных кабинетах идёт плановый ремонт, в здании продолжается приём пациентов.

В курганской поликлинике рухнул пол, люди ходят по деревянным балкам, сообщило в "Твиттере" информагентство Ura.ru.

— В больнице Кургана провалился пол, ему быстро нашли замену в виде деревянной балки. А что, никто пока не упал, значит, можно и так оставить, — говорится в публикации.

В больнице Кургана провалился пол и ему быстро нашли замену в виде деревянной балки. А что, никто пока не упал, значит можно и так оставить pic.twitter.com/wl4XGdP7xZ — URA.RU (@ura_ru) February 2, 2019

Однако в региональном департаменте здравоохранения опровергли предположение о том, что пациенты медучреждения подвергаются опасности.

Как заявила РИА "Новости" глава ведомства Лариса Кокорина, врачи не ведут приём в тех кабинетах, где идёт ремонт, а на опубликованном видео заснят не больной, а строитель, участвующий в работах.