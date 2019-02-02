Почти 60 тысяч человек приняли участие в протестах "жёлтых жилетов" во Франции

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Почти 60 тысяч человек приняли участие в протестах "жёлтых жилетов" во Франции

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Фото: © Twitter/BFMTV‏

Во Франции в 12-й раз прошли акции протеста "жёлтых жилетов", в результате в субботу манифестации собрали 58,6 тысячи человек.

По данным МВД страны, в Париже в акции участвовало 10,5 тысячи протестующих. Задержано 30 человек.

Напомним, акции протеста начались в Париже 17 ноября из-за повышения цен на бензин. Они сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, поджогами машин, разрушениями магазинов и банков.

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