В Москве бармена задержали по подозрению в убийстве клиента

Полиция задержала бармена, которого подозревают в убийстве посетителя бара в центре Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

— По данным следствия, утром 2 февраля в помещении бара, расположенного по улице Земляной Вал, было обнаружено тело посетителя 1990 года рождения со множественными телесными повреждениями, — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.

По подозрению в совершении преступления задержан бармен 1992 года рождения, с ним проводятся следственные действия. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.

Напомним, ранее видео с потасовкой бармена и гостя опубликовал телеграм-канал Mash. Клиент заведения перебрал с алкоголем и зашёл за барную стойку, когда вечеринка уже закончилась. Между двумя мужчинами началась драка, в результате которой посетитель скончался.