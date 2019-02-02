Белый дом заявил, что передал России условия для возобновления диалога по ДРСМД

США передали России список условий, на которых Вашингтон готов возобновить диалог по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

— Мы передали России в письменной форме список конкретных шагов, которые она может предпринять, чтобы вернуться к соблюдению [договора] и спасти ДРСМД, — заявил он.

Напомним, 2 февраля США официально нотой Государственного департамента уведомили Россию о приостановке своего участия в ДРСМД и о запуске процесса выхода из соглашения. В этой связи российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва зеркально отвечает на действия США.

В Минобороны РФ рассказали, что США на самом деле уже два года готовились к производству ракет, которые нарушают этот договор.