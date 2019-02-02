Головин забил во втором матче подряд за "Монако"

Российский футболист Александр Головин, прошлым летом перешедший в состав "Монако", забил свой второй гол за клуб во втором матче подряд. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Для россиянина этот гол стал вторым в составе "Монако". Причём многие отмечают, что он очень напоминает дебютный гол Головина, забитый в ворота "Генгама" несколько дней назад.

На данный момент игра продолжается, "Монако" выигрывает в матче против "Тулузы" 2:1.