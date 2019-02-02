"Это будет круче всего". Актриса "Игры престолов" рассказала о финале саги

По словам исполнительницы роли девочки-переводчицы Миссандеи, в конце истории восторжествует справедливость.

Актриса Натали Эммануэль, исполнившая роль Миссандеи в "Игре престолов", пообещала "горько-сладкое" завершение последнего сезона сериала.

— Это будет удивительно, и это будет круче любой серии, снятой до этого, — рассказала она The Sun.

Актриса добавила, что в конце истории восторжествует справедливость и всё придёт к "естественному" финалу.

Эммануэль призналась, что будет скучать по "потрясающему" актёрскому составу, с которым ей довелось поработать.

Актриса добавила, что роль в сериале круто изменила её жизнь, поскольку до участия в съёмках "Игры престолов" она работала в розничной торговле и только мечтала о том, чтобы сниматься в кино.

Как ранее писал Лайф, в СМИ сообщили, что серии заключительного сезона саги, возможно, окажутся дольше, чем все предыдущие.