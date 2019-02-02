Болтон призвал военных и ЦБ Венесуэлы перейти на сторону оппозиции

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон снова призвал венесуэльских военных перейти на сторону оппозиции, лидер которой ранее объявил себя временным президентом республики. Такой же призыв он адресовал Центробанку Венесуэлы.

— Венесуэльскому высшему военному командованию пришло время встать на сторону венесуэльского народа. Это ваше право и обязанность защищать конституцию и демократию в Венесуэле! — написал Болтон в "Твиттере".

Также он заявил, что сотрудники ЦБ Венесуэлы и другие банкиры "должны принять амнистию президента Гуайдо, а не нести ответственность за разграбление богатств страны".

Ранее один из генералов венесуэльских ВВС назвал действующую власть в стране диктаторской и объявил о переходе на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он заявил, что готов выполнять его приказы, и отметил, что якобы 90% личного состава Вооружённых сил Венесуэлы не поддерживают Николаса Мадуро. После этого представители ВВС объявили офицера предателем.