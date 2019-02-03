Во Владимирской области предложили превратить свалку в горнолыжный курорт

Мусорный полигон в Александровском районе Владимирской области может превратиться в горнолыжный курорт. Об этом рассказал губернатор Владимир Сипягин.
— Нам с вами досталось тяжёлое наследство, которое потом, когда всё закончится, а такие технологии сегодня есть, можно было бы использовать как горнолыжный курорт, — приводит его слова ТАСС.
Как рассказали журналистам представители нынешнего арендатора объекта, высота мусорной кучи уже сейчас достигает 33 метров, при этом остаточная ёмкость свалки составляет порядка 500 тысяч тонн.
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