Во Владимирской области предложили превратить свалку в горнолыжный курорт

Мусорный полигон в Александровском районе Владимирской области может превратиться в горнолыжный курорт. Об этом рассказал губернатор Владимир Сипягин.

— Нам с вами досталось тяжёлое наследство, которое потом, когда всё закончится, а такие технологии сегодня есть, можно было бы использовать как горнолыжный курорт, — приводит его слова ТАСС.

Как рассказали журналистам представители нынешнего арендатора объекта, высота мусорной кучи уже сейчас достигает 33 метров, при этом остаточная ёмкость свалки составляет порядка 500 тысяч тонн.