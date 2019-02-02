Взрыв прогремел в таверне в Греции

Читайте также

Взрыв прогремел в таверне в Греции

5

Взрыв произошёл в таверне в греческом городе Каламата, есть раненые, сообщает pronews.gr.

По предварительным данным, вечером в субботу на кухне взорвался газовый баллон. В этот момент в заведении было много посетителей. По меньшей мере три человека получили серьёзные ранения. Скорее всего, это сотрудники таверны. Издание также не исключает, что в результате происшествия есть погибшие.

На месте работают экстренные службы.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×