Взрыв прогремел в таверне в Греции

Взрыв произошёл в таверне в греческом городе Каламата, есть раненые, сообщает pronews.gr.
По предварительным данным, вечером в субботу на кухне взорвался газовый баллон. В этот момент в заведении было много посетителей. По меньшей мере три человека получили серьёзные ранения. Скорее всего, это сотрудники таверны. Издание также не исключает, что в результате происшествия есть погибшие.
На месте работают экстренные службы.
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