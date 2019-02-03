"Молодцы!" Медведев поздравил сборную России по хоккею с мячом с победой на ЧМ

В финальном матче в Швеции россияне обыграли хозяев чемпионата, забив победный гол в дополнительное время.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратился к российским спортсменам, завоевавшим золотую медаль на чемпионате мира по хоккею с мячом в шведском Венерсборге.

— Поздравляю нашу сборную по хоккею с мячом с блестящим выступлением на чемпионате мира! Сильнейшая игра и, как результат, чемпионский титул. Молодцы! — написал в "Твиттере" глава правительства.

Как ранее сообщал Лайф, в финале россияне играли с командой Швеции. Соперники выигрывали на протяжении почти всего матча, но на предпоследней минуте счёт сравнял Юрий Викулин, а в дополнительное время Алмаз Миргазов забил победный гол. Итоговый счёт — 6:5.

Для сборной России это уже 12-я победа на этом чемпионате.