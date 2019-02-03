В Минобороны уточнили дату открытия главного храма Вооружённых сил России

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В Минобороны уточнили дату открытия главного храма Вооружённых сил России

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Фото: © Минобороны России

Здание главного храма Вооружённых сил России будет достроено уже в течение 2019 года, при этом его торжественное открытие состоится в мае 2020 года, сказал начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Александр Суровцев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

— Работы ведутся по линии архитектурно-художественной и строительной, на каком-то этапе они объединятся. Мы предполагаем, что всенародным праздником открытия храма будет день другого всенародного праздника — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2020 года, — сказал Суровцев.

Ранее Лайф сообщал, что главный храм Вооружённых сил России появится в парке "Патриот" в Московской области к 75-летию Победы. Его ступени были отлиты из трофейной техники вермахта.

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