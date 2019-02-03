СК начал проверку после обрушения крыши исторического здания в Твери

Жильцов многоэтажки, построенной более ста лет назад, давно расселили, но к зданию примыкает ещё один жилой дом, и там люди боятся за свою жизнь.

Управление Следственного комитета по Тверской области начало доследственную проверку после обрушения кровли здания в Твери. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Речь идёт об одном из зданий фабричного комплекса "Морозовский дворик" на улице Двор Пролетарки. Эти постройки возвели в 1856–1913 годах для Товарищества Тверской мануфактуры.

Дом в 2005 году признали аварийным и расселили. Однако к нему примыкает другое здание, в котором около 200 человек живут в страхе, что их многоэтажка начнёт рушиться вслед за соседней.

Городские власти ранее заявили, что взяли ситуацию под свой контроль.