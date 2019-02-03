"Достойно". Виторган-старший отреагировал на интервью Собчак о семье

Отец Максима Виторгана актёр Эммануил Виторган прокомментировал интервью, в котором его невестка Ксения Собчак рассказала о ситуации в своей семье.

— Ксюша, дорогая! Прекрасное интервью. Достойное, искреннее... какая ты и есть в жизни! — написал актёр в "Инстаграме".

Напомним, ранее в эфире Первого канала Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о ситуации в семейной жизни. Телеведущая уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможном расставании с Максимом Виторганом, но признала, что переживает тяжёлый период. Собчак также заявила, что не готова комментировать свои отношения с режиссёром Константином Богомоловым.