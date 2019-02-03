Один человек погиб, ещё двое пострадали при сходе лавины во Франции

Во французском департаменте Савойя один человек погиб и двое пострадали при сходе лавины на горнолыжном курорте. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации журналистов, ЧП произошло в районе 15:00 (17:00 мск) по местному времени на высоте 2300 метров. Сход снега, спровоцированный обильными снегопадами в регионе, накрыл группу горнолыжников, которые находились вне отмеченной зоны трасс.

Под снегом оказалось 12 человек. Прибывшие на место спасатели нашли тело одного погибшего, а также двоих туристов с различными травмами. Остальные не пострадали.

В этой части Франции был введён повышенный уровень погодной опасности на фоне сильного снегопада. Накануне вечером более 400 автомобилистов, которые пытались добраться до горнолыжных курортов, оказались заблокированными на дороге, поэтому и остались на ночлег во временных приютах в ближайших населённых пунктах — спортивных залах школ и мэрии.