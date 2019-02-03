"Бегает быстрее футболистов". Кот сорвал матч Английской премьер-лиги — видео

Футбольный матч Английской премьер-лиги между командами "Эвертон" и "Вулверхэмптон" пришлось прервать из-за внезапного появления кота на футбольном поле. Прогулку встревоженного животного сняли на видео.
Кот вскоре спрятался под трибунами под аплодисменты фанатов. Сразу после этого начались насмешки в адрес игроков футбольного клуба из Ливерпуля.
CAT. ON. THE. PITCH— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 2, 2019
The most amusement Everton fans will have this afternoon.
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— Кот провёл больше времени на половине поля "Вулверхэмптона", чем игроки "Эвертона"
John M.
— Он движется быстрее футболистов "Эвертона"
Nick Rockall
Стоит отметить, что для клуба "Эвертон" матч закончился проигрышем со счётом 1:3. Теперь он на девятом месте в таблице премьер-лиги, а "Вулверхэмптон" — на седьмом.
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