Черчесову вручили Саксонский орден Святого Георгия за успехи России на ЧМ–2018

Орден представляет собой выполненную из золота точную копию статуэтки Святого Георгия, поражающего копьём дракона, которая хранится в музее Gruene Gewoelbe.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов был награждён Саксонским орденом Святого Георгия (Орден благодарности) на прошедшей в Дрездене ежегодной церемонии. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Отмечается, что награду вручили Черчесову за успехи во главе национальной команды на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года, на котором сборная России дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила будущим финалистам — хорватам.

Среди обладателей аналогичных наград — актёр Ален Делон и принц Монако Альбер. В 2009 году такая же награда была вручена президенту РФ Владимиру Путину.