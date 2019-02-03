На выходных Трамп сыграл в гольф с Тайгером Вудсом

Президент США Дональд Трамп провёл субботу на своём поле для гольфа во Флориде в компании двух профессиональных игроков — Тайгера Вудса и Джека Никлауса.
Фотографию с поля Трамп выложил в "Твиттере". В подписи к снимку говорится, что он провёл "великолепное утро" в компании двух легенд гольфа.
Great morning at Trump National Golf Club in Jupiter, Florida with @JackNicklaus and @TigerWoods! pic.twitter.com/mdPN4yvS8e— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 февраля 2019 г.
Американский лидер часто играет в гольф с именитыми спортсменами. С Вудсом они уже проводили время на поле во Флориде в конце 2017 года.
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