На выходных Трамп сыграл в гольф с Тайгером Вудсом

Президент США Дональд Трамп провёл субботу на своём поле для гольфа во Флориде в компании двух профессиональных игроков — Тайгера Вудса и Джека Никлауса.

Фотографию с поля Трамп выложил в "Твиттере". В подписи к снимку говорится, что он провёл "великолепное утро" в компании двух легенд гольфа.

Американский лидер часто играет в гольф с именитыми спортсменами. С Вудсом они уже проводили время на поле во Флориде в конце 2017 года.