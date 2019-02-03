ВВС США уничтожили 13 боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали

Американские ВВС нанесли авиаудар в регионе Нижняя Шабелле в Сомали, сообщили в пресс-службе Африканского командования Вооружённых сил США.

По данным ведомства, в результате уничтожены 13 боевиков группировки "Аш-Шабаб"*. Мирные жители, как заверили ВВС США, не пострадали.

Как ранее писал Лайф, "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за теракт в Могадишо 9 ноября 2018 года. Тогда погибло 53 человека.

26 ноября у религиозного центра в Сомали взорвалась машина, после этого вооружённые люди ворвались в здание. 11 человек стали жертвами атаки.

В декабре 2018 года не менее 15 жизней унёс двойной теракт в столице страны. Террористы "Аш-Шабаб" объявили, что совершили все эти преступления.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.