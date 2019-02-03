Водителей предупредили о тумане в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил водителей Москвы о тумане, из-за которого будет сильно ограничена видимость на дорогах — до 500–800 метров.
— До утра в городе будет туман. Будьте аккуратны: соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию, — говорится в сообщении ЦОДД в "Твиттере".
Напомним, на 3 февраля синоптики объявили в столице и области жёлтый уровень погодной опасности из-за осадкой и гололёда. А во второй половине предстоящей недели Москва окажется во власти циклонических вихрей.
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