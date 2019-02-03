Британец вызвал полицию и устроил драку из-за лука в бургере

Полиция британского Манчестера арестовала 53-летнего Лесли Макдонаха, который вызвал наряд полиции, а затем устроил драку с менеджером ресторана быстрого питания McDonald's из-за того, что работник заведения положил лук в его бургер. Об этом сообщает The Sun.

По информации журналистов, мужчина направлялся на встречу со своей женой, чтобы отметить годовщину совместной жизни. Перед этим он выпил около шести банок пива и решил зайти перекусить. Он заявил, что страдает аллергией на лук, и попросил не добавлять его в заказ, однако всё равно обнаружил его в своём бургере.

Это привело мужчину в ярость, и он позвонил по телефону экстренного вызова полиции 999. А пока наряд ехал к месту "происшествия", Макдонах решил сам помочь правосудию и начал активно предлагать менеджеру "выйти разобраться".

Когда же приехавшие полицейские попытались усадить буйного мужчину в патрульную машину, он плюнул в лицо офицеру. В конечном итоге его приговорили к 12 месяцам общественных работ и штрафу в размере 190 фунтов стерлингов.