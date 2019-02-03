"Был роман". Собчак рассказала о "личных причинах" ссоры с Волочковой

Светская львица рассказала о "предательстве" балерины и прокомментировала сказанные о ней когда-то не самые приятные слова.

Ксения Собчак рассказала, из-за чего у неё несколько лет назад испортились отношения с балериной Анастасией Волочковой. По словам телеведущей, поначалу их связывала крепкая дружба.

— Потом у неё, скажем так, произошёл роман с моим молодым человеком, что, конечно, не оставило меня равнодушной по отношению к Анастасии Волочковой, скажу честно, — призналась светская львица.

Собчак напомнили о нелестных словах, сказанных после этого о балерине. Помимо всего прочего, тогда она заявила, что великими балеринами считает Майю Плисецкую и Наталию Макарову, а не Волочкову.

Телеведущая подчеркнула, что и сейчас убеждена в своей правоте.

— Время прошло. Кто оказался прав? Где сейчас Анастасия? В шпагате на Мальдивах. Только этим и славна, — сказала Собчак.

Как ранее писал Лайф, она также заявила, что, несмотря на разрыв с Максимом Виторганом, он навсегда останется для неё родным человеком.