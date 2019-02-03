Выдал писк. В Индии пассажир пытался провезти в багаже котёнка леопарда

Пассажира, прибывшего в Индию из Таиланда, задержали в аэропорту Ченнаи после того, как таможенники обнаружили в его багаже ​​котёнка леопарда, которому едва исполнился месяц, сообщает Би-би-си.

Подозрения возникли, когда таможенники услышали писк, исходящий из его сумки. Леопард был спрятан в пластиковой корзине для продуктов. Малыш находился в состоянии шока и был очень слаб. Тогда сотрудники аэропорта накормили его молоком и после доставили в зоопарк, где о нём позаботятся.

WATCH| Officials at @aaichnairport feeding the one month old leopard cub that was smuggled from Thailand to #Chennai. The cub will be rehabilitated at Aringar Anna Zoo.

Read here: https://t.co/vksidnuevE pic.twitter.com/evbv7TRRXx — The New Indian Express (@NewIndianXpress) 2 февраля 2019 г.

45-летний пассажир не смог объяснить свои действия. Его проверяют на участие в международной ячейке контрабандистов.