СМИ узнали о романе принца Уильяма перед знакомством с Кейт Миддлтон

Незадолго до своего знакомства с будущей женой Кейт Миддлтон принц Уильям был "страстно увлечён" отношениями с экс-главой PR-департамента Gucci Арабеллой Масгрейв. Об этом сообщает The Sun.

Информацию о романе британского принца подтвердила биограф королевской семьи Кэти Николл. По её словам, всё лето 2001 года принц и 18-летняя Арабелла проводили вместе очень много времени, а сама она была частью так называемого Glosse Posse — круга особо приближённых к принцу людей.

По словам Николл, об этих отношениях было известно и принцу Уэльскому Чарльзу, и он даже благословлял их. Однако молодым людям вскоре пришлось расстаться из-за отъезда Уильяма на учёбу. В разлуке он сильно скучал, однажды даже хотел бросить университет и вернуться к ней, но этого не произошло.

Уже некоторое время спустя во время учёбы Уильям встретил Кейт Миддлтон, которая в 2011 году стала его женой. При этом Арабелла Масгрейв, как пишет издание, осталась для него другом и даже была приглашена на свадьбу. В 2014 году, спустя три года после женитьбы принца, она сама обзавелась семьёй и счастлива в браке.