Мадуро решил включить народное ополчение в ряды вооружённых сил Венесуэлы

Он заверил, что к маю в Боливарианской национальной милиции будет уже 2 миллиона человек, готовых "защищать страну от североамериканской империи".

Ополченцы Боливарианской национальной милиции войдут в состав Национальных вооружённых сил Венесуэлы как офицеры и солдаты. Об этом заявил в "Твиттере" президент страны Николас Мадуро.

— Если мы хотим мира, мы должны приготовиться его защищать, — написал он.

Как ранее писал Лайф, Мадуро объявил, что в Венесуэле создадут около 50 тысяч подразделений народного ополчения. Со всеми их участниками планируют провести военный инструктаж.