Мадуро решил включить народное ополчение в ряды вооружённых сил Венесуэлы

Ополченцы Боливарианской национальной милиции войдут в состав Национальных вооружённых сил Венесуэлы как офицеры и солдаты. Об этом заявил в "Твиттере" президент страны Николас Мадуро.
— Если мы хотим мира, мы должны приготовиться его защищать, — написал он.
Как ранее писал Лайф, Мадуро объявил, что в Венесуэле создадут около 50 тысяч подразделений народного ополчения. Со всеми их участниками планируют провести военный инструктаж.
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