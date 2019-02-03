Отец рассказал, когда могут выписать спасённого в Магнитогорске ребёнка

Маленького Ваню Фокина, спасённого из-под завалов дома в Магнитогорске, могут выписать из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии на следующей неделе. Об этом рассказал отец мальчика Евгений Фокин.

— Их вроде планируют выписать на следующей неделе. С 11 февраля нужно выходить на работу, если их выпишут позже, то придётся брать отгул за свой счёт, но на работе всё понимают, — цитирует Евгения РИА "Новости".

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Погибло 39 человек. 1 января из-под завалов спасли ребёнка, мальчик был в кроватке и тепло укутан. Младенца госпитализировали в тяжёлом состоянии, у него были диагностированы серьёзные обморожения и закрытая черепно-мозговая травма, позже ребёнка доставили на лечение в Москву. В столице с Ваней находится его мама.