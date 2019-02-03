СМИ: Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков после Brexit

Королева Великобритании Елизавета II будет эвакуирована из Лондона, если начнутся массовые беспорядки, вызванные выходом Соединённого Королевства из состава Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

По информации журналистов, секретный план был разработан ещё в 1962 году во время холодной войны, вскоре после кубинского кризиса. Немного переработанный под современные реалии, он предполагает эвакуацию королевы и других членов её семьи в различные законспирированные дома за пределами Лондона, где они смогут укрыться от опасности.

Как ранее писал Лайф, парламент Великобритании 15 января 2019 года отверг предложенный кабинетом Мэй вариант соглашения с ЕС. 22 января премьер-министр Великобритании представила новый план по Brexit. Западные журналисты окрестили его "днём сурка", не найдя в новом предложении политика "ничего нового". В то же время британские депутаты проголосовали против отсрочки выхода страны из ЕС, из-за чего процесс рискует пройти по "жёсткому" сценарию, без какой-либо сделки между сторонами.