Кандидат в президенты Украины включила в стратегию отношений с РФ создание бомб

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Кандидат в президенты Украины включила в стратегию отношений с РФ создание бомб

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Фото: © РИА Новости

Кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной рады Инна Богословская озвучила свою стратегию отношений с Россией. В числе прочих пунктов она предложила разрабатывать в стране графитовые бомбы.

По её мнению, отношения Киева с Москвой должны строиться на следующих пунктах: уменьшение влияния РФ на украинскую экономику, обязательное декларирование украинскими политиками своих бизнес-активов в России, усиление санкций в отношении Москвы, а также быстрое производство новых типов оружия на Украине.

— Графитовые бомбы — то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь, — заявила Богословская в эфире радио "Новое время".

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