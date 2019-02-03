Сын Сэлинджера опубликует неизвестные произведения писателя

Неизданные произведения американского классика Джерома Дэвида Сэлинджера увидят свет, сообщил The Guardian сын писателя Мэтт Сэлинджер.
Он рассказал, что его отец не прекращал литературную деятельность до самой своей смерти в 2010 году, и признался, что не может точно назвать дату предстоящей публикации, поскольку на сбор накопившихся материалов потребуется много времени.
— Материала очень много, поскольку речь идёт о том, кто писал на протяжении 50 лет, не публикуясь, — отметил сын Сэлинджера.
По его словам, у писателя был неисчерпаемый запас идей и мыслей.
— Когда он вёл машину, то мог остановиться, чтобы записать что-то, посмеяться над этим. Иногда он зачитывал это мне, а иногда нет. Рядом с каждым стулом у него лежал блокнот, — поделился Мэтт Сэлинджер.
Он не уточнил тем неизвестных произведений. По предположению издания, речь идёт в том числе о семье Глассов, которые уже становились персонажами нескольких рассказов и повестей.
Джером Дэвид Сэлинджер родился в 1919 году и стал известен как писатель во второй половине 1940-х. В 1951 году вышел его роман "Над пропастью во ржи", который принёс автору мировую славу. В общей сложности издано более 30 его произведений.
Начиная с 1965 года он перестал публиковаться и вёл затворнический образ жизни.
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