Комплекс "Посейдон" сможет самостоятельно обходить системы защиты противника

Российский ядерный подводный беспилотник "Посейдон" сможет самостоятельно обходить систему защиты потенциального противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

— На пути к цели "Посейдон" сможет за счёт полностью автономной системы управления обходить и преодолевать любые противолодочные рубежи и иные системы защиты противника, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что глубина хода беспилотника превышает 1 км, а максимальная скорость составляет около 110 узлов (более 200 км/ч). Эти характеристики делают аппарат практически "неуязвимым" и гарантируют поражение целей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сообщил о завершении ключевого этапа испытаний подводного ядерного беспилотника "Посейдон". По информации СМИ, всего на вооружение российской армии поступит 32 такие системы.