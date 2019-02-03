"Подавим на корню". Аваков пообещал не допустить "нового Майдана" после выборов

Глава украинского МВД заявил, что всё государство окажется в опасности, если кто-то из главных претендентов на президентский пост выведет людей на улицу.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заверил, что правоохранительные органы сумеют обеспечить порядок в стране во время выборов президента и не допустят "нового Майдана". Об этом пишет "Левый берег".

— У Нацполиции и Нацгвардии достаточно сил, чтобы на корню пресечь ситуацию, связанную с действиями крайних радикалов, дестабилизаторов, — заявил он изданию.

При этом Аваков отметил, что во время выборов в стране будет особенно много "нанятых радикалов". Он также прокомментировал опасения насчёт того, что после подведения итогов голосования сторонники проигравшего кандидата устроят акции протеста.

— Я отвечаю этим фантазёрам, что в случае какого-то из этих сценариев наше государство окажется под огромным риском, — сказал министр внутренних дел.

Выборы на Украине намечены на 31 марта 2019 года. По последним данным, зарегистрировано более 20 кандидатов.