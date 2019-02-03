В США пятеро детей погибли при столкновении машины с деревом

Пятеро детей в возрасте от 5 до 16 лет погибли в результате ДТП с участием всего одного автомобиля в штате Мэриленд на востоке США. Об этом сообщает телеканал CBS.

По информации правоохранителей, автомобиль Chrysler Pacifica 2005 года двигался по шоссе на север. В какой-то момент водитель не справился с управлением и машина вылетела с дороги, после чего задела пару деревьев, затем несколько раз перевернулась. Все дети, находившиеся на заднем сиденье, вылетели через окна и погибли на месте.

Отмечается, что сам водитель и пассажир с переднего сиденья остались в салоне авто и выжили, поскольку были пристёгнуты ремнями безопасности. При этом в полиции уточнили, что у автомобиля было всего два ряда сидений, соответственно, сидевшие на заднем дети, скорее всего, не были пристёгнуты совсем.

В настоящий момент делом занялись следователи, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Сообщается, что водитель был трезв.