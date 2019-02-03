Посол Венесуэлы в Ираке признал Гуайдо главой страны

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Посол Венесуэлы в Ираке признал Гуайдо главой страны

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Фото: © Twitter/Federico Black B.‏

Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес признал лидера оппозиции Хуана Гуйадо временным президентом республики, сообщает газета El Nacional.

— Наше место на стороне народа, конституции и Национальной ассамблеи (парламента) — единственной легитимной власти в Венесуэле, — заявил он.

Напомним, с 21 января в Венесуэле продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Россия поддерживает действующего лидера, а многие страны Запада — самозванца.

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