Посол Венесуэлы в Ираке признал Гуайдо главой страны

Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес признал лидера оппозиции Хуана Гуйадо временным президентом республики, сообщает газета El Nacional.
— Наше место на стороне народа, конституции и Национальной ассамблеи (парламента) — единственной легитимной власти в Венесуэле, — заявил он.
Напомним, с 21 января в Венесуэле продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Россия поддерживает действующего лидера, а многие страны Запада — самозванца.
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