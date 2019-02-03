Водитель внедорожника устроил гонки по тротуарам в Тюмени — видео

Полиция Тюмени разыскивает водителя чёрного внедорожника Land Cruiser 100, который с ветерком проехался по тротуарам в центре города. Об этом сообщает портал 72.ru.

На кадрах видно, как автомобиль заезжает на тротуар и проносится мимо остановки, к которой в этот момент подъехал автобус. В следующем эпизоде, уже на другой улице, этот же автомобиль на высокой скорости буквально спрыгивает с тротуара на перекрёсток, где едва успел загореться зелёный свет.

В комментариях к видеозаписи пользователи выдвинули несколько предположений, кто же мог находиться за рулём внедорожника и понесёт ли он заслуженное наказание.