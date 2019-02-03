В США самолёт трижды за день возвращался в аэропорт из-за неисправности

Пассажирский самолёт компании Hawaiian Airlines, вылетавший из аэропорта Лос-Анджелеса на остров Мауи (Гавайи), три раза возвращали обратно в течение одного дня из-за технических неполадок. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По имеющейся информации, лайнер с двумя сотнями пассажиров на борту дважды поднимался в воздух, однако вскоре его приходилось возвращать на землю. В третий раз самолёт успел только начать движение ко взлётной полосе, когда поступила команда прервать полёт, после этого рейс был отменён.

Как сообщил журналистам представитель авиаперевозчика, все три отмены произошли из-за поломок "систем, не связанных между собой". Каких именно, он не уточнил. Всех пассажиров разместили в гостиницах за счёт компании, они вылетят другими рейсами.