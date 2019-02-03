Принцессу Таиланда госпитализировали с кровоизлиянием в мозг

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Принцессу Таиланда госпитализировали с кровоизлиянием в мозг

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Фото: © Twitter/Royal Central‏

Бывшей жене короля предстоит приостановить участие в торжественных мероприятиях и пройти курс лечения.

Принцессу Таиланда Соамсавали экстренно доставили в больницу, пишет Bangkok Post. По данным медиков, у 61-летней королевской особы случилось кровоизлияние в мозг.

К такому выводу врачи пришли по результатам компьютерной томографии, сделанной после того, как принцесса пожаловалась на головную боль и слабость в левой части тела.

Пациентка пройдёт в больнице курс лечения.

Соамсавали — первая жена короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна. В 1978 году у них родилась дочь — принцесса Баджракитиябха. В 1991-м супруги развелись.

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