Принцессу Таиланда госпитализировали с кровоизлиянием в мозг

Принцессу Таиланда Соамсавали экстренно доставили в больницу, пишет Bangkok Post. По данным медиков, у 61-летней королевской особы случилось кровоизлияние в мозг.
К такому выводу врачи пришли по результатам компьютерной томографии, сделанной после того, как принцесса пожаловалась на головную боль и слабость в левой части тела.
Пациентка пройдёт в больнице курс лечения.
Соамсавали — первая жена короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна. В 1978 году у них родилась дочь — принцесса Баджракитиябха. В 1991-м супруги развелись.
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