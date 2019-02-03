Нельзя взломать или прослушать. В РФ стартовали продажи телефона с криптозащитой

Новый аппарат "Круиз-К" имеет сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к средствам криптографической защиты для передачи конфиденциальной информации.

В России начались продажи телефона с криптозащитой "Круиз-К", его невозможно взломать или прослушать. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные госкорпорации "Ростех".

Гаджет можно заказать, но только юридическим лицам, продажа частному лицу невозможна. Стоимость телефона составит порядка 85 тысяч рублей. Технические подробности разработки не раскрываются.

— Благодаря применённым техническим решениям и ноу-хау разработчиков концерна "Автоматика" аппарат невозможно взломать и прослушать, —говорится в сообщении корпорации.