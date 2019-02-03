СМИ: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться во Вьетнаме

Сообщается, что президент США встретится с лидером Китая примерно в те же дни, на которые намечены его переговоры с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Глава Белого дома Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в конце февраля во Вьетнаме. Об этом сообщила South China Morning Post.

По данным издания, переговоры могут пройти 27–28 февраля в Дананге. Предполагается, что стороны обсудят вопросы торговли.

Как ранее писал Лайф, в конце февраля Трамп планировал встретиться также с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, притом тоже во Вьетнаме.

Напомним, в 2018 году между США и Китаем с новой силой разгорелась торговая война. Стороны неоднократно взаимно повышали пошлины. 2 декабря они договорились о "перемирии" и о том, что в течение 90 дней заключат торговую сделку.