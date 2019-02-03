Потепление до +1 ожидается в Москве в воскресенье

Небольшие осадки, гололедица и облачность ожидаются в Москве в воскресенье, 3 февраля. В Подмосковье — местами гололёд.

Температура воздуха в столице днём поднимется до +1 °С, в области — до двух градусов тепла, однако ночью похолодает до –3...–1 градуса.

Напомним, на 3 февраля синоптики объявили в столице и области жёлтый уровень погодной опасности из-за осадков и гололёда. А во второй половине предстоящей недели Москва окажется во власти циклонических вихрей.